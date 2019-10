Dupla de assaltantes faz arrastão em lanchonete no Monte das Oliveiras

Os suspeitos levaram a renda do dia e | Foto: Reprodução

Manaus – Dois homens, ainda não identificados, roubaram clientes de uma lanchonete na noite desta terça-feira (8). A dupla estava armada e em uma moto modelo Titan 150, placa NOS1260. O crime aconteceu por volta das 21h30, no restaurante e lanche “O Melhor da Terra”, localizado na avenida Louro Abacate, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com a proprietária do lanche, Silvania, os suspeitos teriam abordado uma cliente que estaria na área externa do prédio, mas correu para dentro do estabelecimento e um dos criminosos foi atrás.

“Quando o sujeito entrou, ele mandou todo mundo entregar os pertences. Ele me ameaçou com o revolver para que eu entregasse meu celular e meu dinheiro. Toda minha renda do dia foi levada”, disse.

Após o susto, a proprietária e os clientes fizeram Boletim de Ocorrência (BO) no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Até o momento da publicação desta matéria, nenhum dos suspeitos foram localizados.