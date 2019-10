Triângulo amoroso: após traição, homem mata amante da esposa e é preso

A equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, em ação conjunta com policiais militares lotados naquele município (distante 1.160 quilômetros em linha reta de Manaus), prendeu em flagrante, no início da noite do domingo (6), por volta das 18h, Júnior Souza da Silva, de 22 anos, pelo homicídio de Leonardo Ferreira Nunes, que tinha 18 anos.

De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Júnior, gestor daquela unidade policial, as equipes receberam, por volta das 16h30, informação que um jovem havia sido vítima de homicídio, na rua Curisco, bairro Santo Antônio, naquela cidade. Ao chegarem ao local informado, os policiais civis encontraram o corpo de Leonardo. Testemunhas informaram que o autor seria o vizinho dele, Júnior.

“Júnior desferiu várias facadas no jovem. A motivação se deu pelo fato da vítima manter um relacionamento amoroso com a esposa do infrator. Leonardo ainda foi levado a uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu e veio a óbito. Durante as diligências em torno do caso, localizamos e prendemos o indivíduo em uma casa situada na rua Dois Mil, bairro Fátima, em Eirunepé,” explicou Gonzaga Júnior.

Flagrante

Júnior foi encaminhado para o DIP de Eirunepé, onde foi atuado em flagrante por homicídio qualificado. Ele permanece na carceragem do município, à disposição da Justiça.