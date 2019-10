Em Manaus, homem e adolescente são baleados e nem o cachorro escapa

Manaus- Gustavo Hamilton Freitas da Rocha, de 20 anos, foi alvejado a tiros na noite de terça-feira (8), no beco Brasil, bairro Lagoa Verde, Zona Sul de Manaus. Na mesma ação criminosa, um adolescente de 14 anos foi baleado e levado para o hospital.

Segundo informações da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), homens apontados como membros da facção criminosa Família do Norte (FDN), chegaram ao local em dois carros, sendo um Celta cinza e o outro um Voyage branco.

Um cachorro acabou morto pelos atiradores | Foto: Divulgação

Munidos de fuzil, pistola e arma longa calibre 12, o grupo efetuou tiros contra supostos alvos. Um cachorro acabou morto pelos atiradores desconhecidos.

No tiroteio, Gustavo Hamilton foi atingido com um tiro na coxa e outro de raspão no braço. Ele foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul.

Um adolescente, que estava nas proximidades do Hospital Adventista de Manaus, foi alvejado com três tiros - que atingiram quadril, perna e braço.

Não há informações sobre o estado de saúde do adolescente | Foto: Divulgação

O jovem foi socorrido e levado ao Pronto-Socorro da Criança, na Zona Sul, no bairro Cachoeirinha. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Até a publicação desta matéria os criminosos não haviam sido presos. O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).