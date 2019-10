Vídeo: facção é presa em motel com armas para matar rivais em Manaus

Das prisões, sete foram pelo crime de porte ilegal de arma de fogo | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Integrantes de uma facção criminosa foram presos dentro de uma suíte de motel na Zona Centro-Sul de Manaus, na última segunda-feira (7). A operação policial prendeu oito pessoas no motel e mais quatro envolvidos em outras áreas da cidade.

Com os integrantes da facção criminosa foram encontradas sete armas de fogo. Entre eles, estavam quatro mulheres - uma delas grávida. Segundo a polícia, as jovens seriam garotas de programa, mas, na mesma suíte, além da orgia, os policiais também localizaram integrantes de facções criminosas de alta periculosidade.

Outras prisões

Outro suspeito foi preso no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele tentou fugir, mas, com a perseguição, atropelou um pedestre - que foi levado até uma unidade hospitalar. Dentro do carro do suspeito, estavam dois revólveres calibres 38, e só a partir daí que ele entregou o restante do bando.

No total, foram quatro pistolas, três revólveres e várias munições apreendidos. Mauro Junio Tenório da Silva, de 25 anos, é um homem temido na cidade, conforme as autoridades. Ele é investigado por várias mortes ocorridas na Zona Sul de Manaus.

Todos os suspeitos presos vão responder por porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. As mulheres foram liberadas depois de depor na delegacia.

