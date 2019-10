Alexandre, o 'Bocão', é preso por tráfico de drogas em Manaus

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), prendeu Alexandre Imbiriba, 32, conhecido como “Bocão”, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito foi localizado no bairro Nova Cidade, zona norte, na tarde desta quarta-feira (9).

Inicialmente, a equipe foi à residência da mãe de Alexandre, mas ele não foi encontrado no local. Depois, ele foi localizado na casa da sogra. Em (18) de dezembro de 2014, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus, o homem já teria sido preso, em flagrante, após ser denunciado por comercializar drogas em frente a uma residência, no mesmo bairro.

No dia da ocorrência, a Polícia encontrou na quitinete, em que ele morava, uma pedra de entorpecente supostamente maconha tipo skunk, 30 trouxinhas e duas porções de oxi.

*Com informações da assessoria