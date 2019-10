Homem é procurado por aplicar golpes de estelionato em lojas

Manaus- A delegada Juliana Tuma, titular do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem com idade aparente entre 25 a 30 anos, que está sendo procurado por aplicar golpes em lojas da capital. O infrator usava o nome de terceiros para comprar diversos produtos.

De acordo com Juliana Tuma, um servidor público de 32 anos, por volta de um mês e meio, foi até a unidade policial efetuar o registro de Boletim de Ocorrência (BO), informando que um desconhecido havia utilizado o nome dele para realizar compras em lojas de diferentes seguimentos, situadas na capital. A partir disso, foram realizadas diligências e a equipe do 22º DIP, obteve a imagem do infrator.

“Durante o andamento das investigações, constatamos que ele também utilizava o nome de outras vítimas para efetuar compras pela cidade. Contamos com o apoio da população para identificarmos este estelionatário e realizarmos os procedimentos cabíveis em torno do caso”, disse Juliana Tuma.

*Com informações da assessoria