Ex-marido, que se tornou amante, perde a cabeça e esfaqueia rival

Manaus - Anderson de Souza Oliveira, de 36 anos, foi gravemente ferido com várias facadas, na manhã desta sexta-feira (11). O fato ocorreu, por volta das 3h da madrugada, em uma residência na rua Jequié, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Aldeney Alves, o crime foi resultado de uma briga passional envolvendo uma mulher, que é companheira de Anderson.

O delegado informou que o autor da tentativa de homicídio, identificado como Adailton Fernandes Araújo Cerquinho, de 40 anos, foi casado por 10 anos com a atual companheira de Anderson e acrescentou que, mesmo separados, o ex-casal mantinha um contato amoroso.

“No dia do fato, Adailton marcou um encontro ocasional com a mulher, mas foi deixado de lado, pois ela preferiu ficar com Anderson. Então, ele montou uma espécie de tocaia, onde aguardou a mulher sair de casa para, então, invadir a residência e desferir várias facadas em Anderson”, explicou o delegado.

Após o crime, Anderson foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de agosto, Zona Centro-Sul de Manaus, onde está internado em estado grave. Adailton foi preso em flagrante pelos policiais militares, que realizam o patrulhamento na área, e será encaminhado para audiência de custódia.