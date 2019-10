Família é presa após furtar produtos de farmácia no Parque Dez

Os suspeitos foram apresentados no 12º DIP | Foto: Reprodução

Manaus - Mãe, filha e genro foram presos em flagrante na noite desta sexta-feira (11) por furtar uma farmácia. O crime aconteceu por volta das 21h, na rua rua Marechal Junot, bairro Parque Dez, zona Centro-Sul da capital.

Os suspeitos detidos são Milena Beltrão dos Santos, de 36 anos, Maria Gabriela da Rocha Beltrão, de 19 anos e Marcelo dos Santos Hammes, de 20 anos. Os três já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime.

Segundo informações do sargento Nogueira Garcia da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que esteve na frente da ocorrência, a equipe foi acionada pelos funcionários do estabelecimento, logo que os suspeitos tinham entrado no local.

Os produtos furtados estavam dentro da mochila dos criminosos | Foto: Reprodução

"Nós abordamos os meliantes quando eles estavam saindo da drogaria, e na revista encontramos os produtos furtados dentro da mochila deles, então demos voz de prisão", disse o sargento.

O trio foi conduzido ao 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi registrado o flagrante, depois serão conduzidos a penitenciária onde ficarão a disposição da justiça.