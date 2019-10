Em Manaus, aposentado é baleado e morre ao defender filha em assalto

Manaus - O aposentado Herculano Mendes Cardoso, de 66 anos, natural de Bacabal no estado do Maranhão (MA), foi alvejado com um tiro e morreu no hospital na tarde de sexta-feira (11), após ser vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na Zona Norte de Manaus.

O crime ocorreu por volta das 17h40, na rua das Mangueiras (antiga rua 17), no loteamento Agnus Dei, bairro Santa Etelvina. Herculano reagiu a um assalto para defender a filha. Dois homens em um carro Gol, de cor branca e placas não identificadas, levaram o celular da filha da vítima.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou Herculano ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste da capital, onde a vítima não resistiu ao ferimento de um tiro no abdômen.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte. A reportagem tentou contato com os familiares da vítima, mas ninguém foi encontrado para falar sobre o caso.

O crime foi registrado como latrocínio na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). As investigações em torno do caso serão atribuídas à equipe da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).