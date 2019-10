Homem é baleado e morre ao se esconder em casa de sobrinha, em Manaus

Manaus - Idinei Oliveira da Silva, de 38 anos, foi assassinado com um tiro, na madrugada deste domingo (13), dentro de uma residência no beco Florestal com a rua Noêmia Cardoso, na comunidade Novo Reino 2, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Segundo levantamentos da polícia no local, o crime ocorreu por volta das 2h30, quando Idinei estava em um beco e foi atingido com um tiro na região do tórax. A vítima ainda correu para dentro da casa da sobrinha, onde morreu minutos depois.

De acordo com policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o autor do crime não foi identificado. Idinei era usuário de drogas e o crime pode ter sido motivado por causa de dívidas com o tráfico de drogas.

A vítima foi atingida com um tiro no tórax | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

"Não há testemunhas em torno do caso. Se presenciaram, preferem não contribuir com informações por medo. A vítima era usuária de drogas e possivelmente a morte foi motivada por dívidas com o tráfico ou até mesmo desavenças", informou um policial militar, que preferiu não se identificar.

Os familiares da vítima não quiseram comentar sobre o caso. Entretanto, a reportagem obteve informações que horas antes do assassinato Idinei estava ingerindo bebidas alcoólicas com amigos na entrada do beco.

Conforme a polícia apurou, o baleado era usuário de drogas | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para exames de necropsia. Imagens de câmeras de segurança nas proximidades do crime podem ajudar nas investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).