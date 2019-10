Motorista de app é executado com tiro na cabeça em Manaus

Manaus - O motorista de transporte por aplicativos Francisco Rafael Silva Leitão, de 28 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na manhã deste domingo (13), em um posto de combustíveis na avenida Laguna, conjunto Bela Vista, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. Uma adolescente de 17 anos, que acompanhava a vítima, não ficou ferida.

Segundo informações de policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta das 5h30, quando Francisco Rafael havia parado na área externa do posto de combustíveis Atém, onde consumia bebida alcoólica ao lado do carro, modelo Gol, de cor branca e placas OAJ-1371. O veículo era alugado para transporte urbano privado.

Minutos depois, ocupantes em um carro Corsa/Classic, de cor prata e placas JXU-6197, chegaram ao local surpreendo Francisco Rafael. Um dos homens desceu e efetuou dois tiros em direção à vítima, que foi atingida na cabeça e morreu na hora.

Após o crime, os criminosos fugiram tomando rumo ignorado. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do assassinato, que também foi presenciado por clientes de uma loja de conveniência.

Os criminosos estavam em um carro modelo Corsa Classic | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

A adolescente, que estava sentada no banco do passageiro, não ficou ferida. Aos policiais, a jovem - que disse ser amiga da vítima - relatou que, momento antes do crime, ela e Francisco Rafael estavam na casa de shows situada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

Para a polícia, o crime pode ter sido motivado por vingança. Informações dão conta que Rafael Francisco morava próximo de uma boca de fumo e fazia curso de tiros. Por conta disso, traficantes da área acreditam que ele era "cagueta” [informante] da polícia.

Segundo a jovem, o autor do assassinato também esteve na casa de shows. Na ocasião, Francisco Rafael resolveu deixar o local sem informar o motivo. Ela declarou que desconhece o motivo do crime e não sabe a verdadeira identidade do assassino.

Conforme informações da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), nada foi encontrado de ilícito com a vítima e nem no interior do veículo. Os pertences foram recolhidos para o inquérito policial.

De acordo com o delegado Denis Pinho, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Francisco Rafael pertence a um clube de tiros e era morador do bairro Compensa, Zona Oeste da cidade.

"O motivo do crime ainda é desconhecido, bem como autoria. Vamos aguardar os familiares na delegacia e dar andamento às investigações", explicou o delegado.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o assassinato.