VÍDEO: comemoração de futebol em Manaus termina em triplo homicídio

Manaus – Os autônomos Eduardo Monteiro da Silva, de 32 anos, Gidenildo dos Santos Gudêncio, de 30 anos, e o estudante Marcos Vinícius Ribeiro da Costa, de 14 anos, morreram, após serem baleados, na noite de sábado (12), enquanto jogavam sinuca em um bar. Outros dois jovens, Hudson Júnior Ribeiro, de 20 anos, e um adolescente de 14 anos, também ficaram feridos na ação criminosa.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o fato aconteceu por volta das 19h, na rua Walter Rayol, no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

As vítimas comemoravam a vitória do time amador Red Bull Manaus, após uma partida de futebol, quando foram surpreendidas por criminosos. Os pistoleiros deixaram o local, sem serem identificados, em um carro de características não reconhecidas.

As três vítimas fatais da chacina | Foto: Divulgação

Após o fato, as vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Eduardo, Gidenildo e Marcos Vinícius não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Hudson Júnior e o adolescente foram atingidos com tiros na região do tórax. Eles seguem internados em estado grave na unidade hospitalar. O atentado criminoso ainda é desconhecido e será investigado pela equipe da DEHS. Veja o vídeo do socorro às vítimas:

| Autor:

Em uma página no Facebook, o time amador publicou uma nota em luto. Confira: