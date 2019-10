Em Manaus, motorista de app ‘surta’ após ser agredido em assalto

Manaus - Um motorista de aplicativo ficou transtornado após ser agredido durante um assalto, na manhã deste domingo (13), em Manaus. A vítima, identificada como Alison B. V., realizada uma corrida com destino ao bairro da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, quando foi assaltado pelo passageiro, que levou o carro, o celular e a renda [dinheiro] do trabalho.

Segundo a doméstica Andreia Marques, de 45 anos, que socorreu a vítima, Alison contou que dirigia próximo ao Hospital Delphina Aziz, na Zona Norte da cidade, quando o passageiro anunciou o assalto. O criminoso puxou um bastão - que estava no próprio veículo do motorista - e desferiu um golpe na testa da vítima e, em seguida, fugiu levando o carro e os pertences. Ferido e abandonado na rua, Alison conseguiu pegar um mototáxi até a casa de Andreia, a quem conhecia por meio do app de corridas e era o trajeto mais próximo do local em que estava.

“Ele veio aqui para casa em busca de socorro, talvez por ser o lugar mais próximo que ele conhecia. Não conseguimos levá-lo para o hospital porque ele ficou transtornado, queria porque queria saber de um primo chamado Rogério. Não conseguimos segurá-lo e ele foi embora andando pela rua”, relata a doméstica.

A família de Andreia chegou a divulgar imagens de Alison em busca por parentes dele. Nas fotos, é possível ver que o motorista sofreu um corte na testa, na altura do supercílio. Andreia relata que só horas depois recebeu uma ligação de uma cunhada de Alison, informando que ele estava em tratamento no Hospital Delphina Aziz, sob a companhia da família.

Não há informações sobre o modelo e a placa do veículo roubado, nem a descrição do assaltante.

