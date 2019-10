Assaltante é morto a tiros por 'justiceiro' em Manaus

Manaus - José Ricardo Rodrigues Murilo, de 18 anos, foi morto com quatro tiros, na noite de domingo (13), durante uma tentativa de assalto. O fato aconteceu por volta das das 19h25, na avenida Tenente Roxana Bonessi, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), José Ricardo estava nas proximidades da Pousada Laranjinho tentado realizar assaltos quando foi surpreendido a tiros por um homem. O “justiceiro” não foi identificado.

Com o suspeito assassinado, a polícia encontrou um simulacro de arma de fogo. A polícia confirmou que José Ricardo foi atingido com dois tiros no tórax e dois no rosto.

Até a manhã desta segunda-feira (14), o corpo do homem permanecia no Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela DEHS.