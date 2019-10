Mulher tenta entrar com drogas nas partes íntimas em presídio no AM

Manaus- No domingo (13), agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) impediram a entrada de 536 gramas de entorpecentes no Centro de Detenção Provisória de Manaus 1 (CDPM 1), localizado no Km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).



Uma mulher foi flagrada durante revista no bodyscan, equipamento de raio-X, que detectou uma imagem suspeita em suas partes íntimas. Com a visitante, foram encontrados 383 gramas de drogas (possivelmente maconha) e 143 gramas de tabaco, totalizando 536 gramas de material ilícito.

Ainda nesse domingo, outra mulher foi flagrada tentando entrar na Unidade Prisional de Itacoatiara (UPI) com quatro gramas de entorpecentes (possivelmente maconha), durante revista manual. O material ilícito estava escondido em sua roupa.

As mulheres tiveram os cadastros de visitação cancelados e foram encaminhadas para a delegacia para as medidas cabíveis.

*Com informações da assessoria