Em Manaus, ladrão de celular sorri durante apresentação em delegacia

Manaus - Com sorriso aberto, Matheus Lopes Rocha, de 21 anos, não se importou com a imprensa ao ser apresentado na manhã desta segunda-feira (14), durante coletiva no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Ele estava sendo investigado por vários roubos de celulares.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, Matheus foi preso na manhã de hoje em cumprimento de mandado de prisão temporária, por roubo majorado. Ele recebeu voz de prisão quando saía de casa, na rua Alfazema, no mesmo bairro dos crimes.

Delegado Torquato Mozer | Foto: Josemar Antunes

"As investigações apontam que Matheus usava uma motocicleta totalmente adulterada para cometer os crimes. Em posse de uma arma de fogo, que não foi encontrada, ele ameaçava as vítimas e roubava os celulares", explicou o delegado Torquato Mozer.

Após a equipe de investigação confirmar a identidade de Matheus, o delegado representou à Justiça o pedido de prisão. A ordem judicial foi expedida no dia 9 de outubro deste ano, pela juíza Patrícia Macedo de Campos, da 8ª Vara Criminal.

O preso será levado para o CDPM | Foto: Josemar Antunes

Aos repórteres, Matheus assumiu os roubos com sorriso aberto, mas afirmou que já tinha deixado as atividades do mundo crime.

"Eu realmente cometi os crimes, mas já tinha parado. Não tenho mais nada a declarar", disse Matheus.

Matheus foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 30° DIP, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.