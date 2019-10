Em Manaus, briga de facções deixa dois baleados na zona Sul

O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Dois homens foram alvejados a tiros na noite de domingo (13), no beco Mestre Chico, no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus. As vítimas foram socorridas e levadas para o hospital.

Segundo informações da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), homens não identificados chegaram ao local em dois carros, sendo um de cor vermelha ou outro de cor prata. Em seguida, o grupo efetuou vários tiros contra os alvos.

Durante a ação, houve troca de tiros entre os moradores do local e criminosos. No tiroteio, Oscar Greifo Marques, de 34 anos, foi atingido com um tiro no rosto. Lucas Eduardo da Silva Nery, de 25 anos, foi baleado na região da cintura.

As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Conforme informações da polícia, o atentado pode estar relacionado à briga de integrantes de facção criminosa Família do Norte (FDN) e Comando Vermelho (CV), que disputam o território do tráfico de drogas na região que abrange 12 bairros.

O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul.