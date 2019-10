Filha identifica corpo de pai encontrado morto no Ajuricaba, em Manaus

Manaus - O homem encontrado morto, na manhã desta terça-feira (15), na rua B6, conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, foi identificado pelas filhas da vítima. Trata-se de Nelson de Matos Mendes , de 66 anos.

Ao Portal EM TEMPO , a médica Nelcirlane Mendes, de 43 anos, disse que o pai tinha problemas com alcoolismo e mental. Nelson morava também no conjunto e tinha saído de casa sem informar o destino.

"Fiquei sabendo do ocorrido com o meu pai e, ao chegar no endereço, o corpo já tinha sido removido. Ele tinha problemas de saúde, mental e sérios problemas com o alcoolismo. Por conta disso, nós da família ficávamos preocupados quando ele demorava chegar em casa. Tentei tirar o meu pai do vício, mas infelizmente ele não aceitava", disse.

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que a suspeita da causa da morte é por atropelamento.

Entretanto, a perícia criminal identificou um ferimento profundo na região da cabeça da vítima, que pode ter sido causado por golpe de terçado. A vítima perdeu parte da massa encefálica que foi levada pela chuva.

O corpo passará por exames de necropsia nesta manhã no IML, que deve confirmar a real causa da morte. Após os procedimentos, os familiares farão o sepultamento.