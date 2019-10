Homem morre com golpe de arma branca no abdômen no Novo Israel

A vítima foi morta com apenas um golpe | Foto: Reprodução

Manaus - Marcos Alves de Albuquerque, de 43 anos, foi morto na tarde desta terça-feira (15), após uma discussão com um homem, ainda não identificado. O crime aconteceu por volta das 17h, na rua São Gabriel, bairro Novo Israel, zona Norte da capital.

Os policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para o local com denuncias de um homicídio com arma branca.

Ao chegarem ao local, eles localizaram e apreenderam o suspeito que foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestará depoimento sobre o ocorrido e ficará a disposição da justiça.

Os profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizaram a perícia técnica do crime e constataram apenas um golpe com faca.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML), removeram o corpo para realizar exame de necropsia.

Os detalhes do crime foram repassados aos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que investigarão o caso.