Vídeo: SSP cumpre mandados de prisão em abrigo de venezuelanos

A Operação Extraneus foi deflagrada nesta quinta-feira (17), pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), para cumprir mandados de busca coletivo em abrigo de estrangeiros venezuelanos localizado no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. A operação decorre de investigações da Polícia Civil e tem como foco combater o tráfico de drogas e a presença de armas de fogo no espaço.

A ação também conta com a participação da SEAS, Sejusc, OAB e do Detran | Foto: Erlon Rodrigues/PCAM

Desde as primeiras horas da manhã, efetivos da Polícia Militar e Polícia Civil estão mobilizados para cumprimento dos mandados judiciais nos 40 alojamentos do abrigo. A ação também conta com a participação das Secretarias de Estado de Assistência Social (SEAS) e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

A Polícia Militar e Polícia Civil foram mobilizados para cumprimento dos mandados judiciais nos 40 alojamentos do abrigo | Foto: Erlon Rodrigues/PCAM

As investigações são de policiais civis da seccional leste, a partir de denúncias da prática dos atos ilícitos. O secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, o delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, e o Comandante-Geral da PM, coronel Ayrton Norte, estão acompanhando os trabalhos.

As investigações são de policiais civis da seccional leste, a partir de denúncias da prática dos atos ilícitos | Foto: Erlon Rodrigues/PCAM

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reprotagem | Autor: Bárbara Mitoso/ TV Em Tempo