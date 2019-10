PM diz que Rocam não fez ação em local de triplo homicídio em Manaus

Assassinos ameaçam vítima com granada | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) se posicionou, na tarde desta quinta-feira (17), após a divulgação de um vídeo em que uma das vítimas de um triplo homicídio responde aos assassinos que teve armas de fogo apreendidas por uma equipe da Rocam. De acordo com a vítima, a ação da equipe policial teria ocorrido por volta de 1h da manhã.

Conforme a nota da PM-AM, não há registro de qualquer ação da Rocam durante a madrugada desta quinta-feira (17), na Comunidade Itaporanga, no Conjunto João Paulo, Zona Norte.

Na gravação, Dulcinéia Ferreira Lima Ramos, de 51 anos, conhecida como "Baiana", e o filho dela, Yuri Lima Ramos, de 19 anos, são interrogados por membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Os criminosos questionam a mulher sobre o paradeiro de algumas armas. Um dos homens ameaça colocar uma granada dentro da boca de Dulcinéia, enquanto outro diz: "Nós somos Comando Vermelho, c******, do 'Mano G', filha da p***. Um terceiro integrante comenta: "Chega logo", dando entender que uma pessoa ligada ao grupo esteja indo para o local.

O caso

A líder comunitária Dulcinéia Ferreira, o filho dela, Yuri Lima, e outro homem identificado apenas como Matheus foram encontrados mortos, no início da manhã desta quinta-feira (17), na comunidade Itaporanga, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. As vítimas foram amarradas, torturadas e decapitadas. Uma quarta pessoa de 34 anos também foi torturada, mas sobreviveu e foi levada para o hospital.

Assista ao vídeo: