Motorista de app assiste à morte de passageiro no São Raimundo

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, durante emboscada, na noite desta quinta-feira (17), quando estava em uma corrida em um carro de aplicativo junto com outro homem, também não identificado. O crime aconteceu por volta 21h no Porto do São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações repassadas pelo motorista de aplicativo aos policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois clientes haviam solicitado o veículo no bairro Centro, Zona Sul da cidade.

"Primeiro, a corrida foi para a Ponta Negra e, depois, seguiram para o Porto do São Raimundo, onde foram bloqueados por um carro, com homens não identificados. Pediram para o condutor sair e dispararam diversas vezes contra os dois passageiros", disse um policial, que preferiu não se identificar.

Um dos homens dentro do carro sobreviveu e foi socorrido pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminharam para uma unidade hospitalar.

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram ao local para coletar depoimentos de testemunhas para dar início às investigações.

Até a publicação desta matéria nenhum dos suspeitos foi identificado ou preso. Confira o vídeo:

