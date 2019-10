Único grupo pode ser autor dos dois homicídios na Zona Sul de Manaus

Manaus - Dois homens, ainda não identificados, foram executados a tiros na noite desta quinta-feira (17). As mortes aconteceram por volta das 21h, em pontos diferentes da Zona Sul. O primeiro caso foi no beco Planalto e o segundo na avenida Marques da Silveira, ambos no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

Os policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência após o recebimento de denúncias alertando sobre disparos de arma de fogo na área.

"Nós tentamos coletar informações com os populares, mas todo mundo tem medo de falar, medo de ser o novo alvo", disse um policial, que preferiu não se identificar.

No segundo caso, a reportagem apurou com testemunhas duas versões.

A primeira delas aponta que a vítima estava caminhando em via pública quando foi abordada por homens em um veículo, de características não identificadas. Na ocasião, segundo relatos de moradores da área, os criminosos ordenaram que a vítima não esboçasse reação, mas o alvo tentou fugir e acabou baleado.

Já na segunda versão, moradores contam que o mesmo grupo autor do homicídio no beco Planalto foi que matou o homem.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram a perícia técnica e depois liberaram os corpos para a remoção – trabalho realizado pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML).

Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigarão os crimes.

Retaliação