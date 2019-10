Vídeo: FDN mata membro do CV suspeito de triplo homicídio em Manaus

Jovem foi encontrado morto na noite de quinta-feira na Zona Sul | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Após um vídeo ser compartilhado nas redes sociais nessa quinta-feira (17), que mostra um jovem sendo torturado, familiares procuraram a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para confirmar que a vítima é Edvanderson Pinto Dutra, de 20 anos.

O jovem teve as mãos e pernas amarradas para trás com uma corda. Dentro de uma casa, Edvanderson é interrogado em um "Tribunal do Crime" por supostamente ter participado da autoria de um homicídio. Na ocasião, um dos homens armados acusa Edvanderson de ser integrante do Comando Vermelho (CV) e diz: "CVcú".

Edvanderson foi sequestrado na noite de quinta e foi executado horas depois no beco Planalto com a rua São Fernandino, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

O assassinato ocorreu por volta das 19h30. Edvanderson foi atingido com 17 tiros na cabeça e três na região do tórax. No local, nove cápsulas de munições calibre ponto 40 e nove milímetros foram recolhidas.

Caso pode ter sido uma retaliação às recentes mortes na comunidade Itaporanga | Foto: Josemar Antunes

Para a polícia, o crime foi uma retaliação às mortes da líder comunitária Dulcinéia Ferreira Lima Ramos, de 51 anos, do filho dela, Yuri Lima Barros, de 19 anos, e Mateus Juventino Carvalho, de 20 anos.

As vítimas foram encontradas mortas, na manhã de quinta-feira (17), e teriam sido assassinadas a golpes de arma branca. Dulcinéia e Mateus foram decapitados, enquanto Yuri foi degolado. O triplo homicídio ocorreu na rua Amazonas com o ramal Pau Rosa, na comunidade Itaporanga, bairro Nova Cidade, na Zona Norte.

Na DEHS, os familiares de Edvanderson não quiseram comentar sobre o crime. O corpo do jovem foi liberado após exames de necropsia no Instituto Médico Legal (IML). A DEHS vai investigar o assassinato. Confira o vídeo: