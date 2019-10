Homem morre após roubar moto e trocar tiros com policiais da Rocam

Arma apreendida | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

Manaus - Um homem, ainda não identificado, morreu durante um tiroteio com policiais na noite desta sexta-feira (18) após roubar uma moto a mão armada. O fato aconteceu por volta das 21h30, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

Ao Portal Em Tempo, a vítima, um homem de 33 anos, contou que ao chegar em sua residência, teria sido abordado por dois homens em uma motocicleta. O garupa estava armado e disse para não olhar para o rosto deles e que entregasse a chave do veículo.

Viatura da Rocam foi alvejada | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

"A ação foi rápida. Eu fiquei calmo e entreguei as chaves. logo em seguida eu rastreei a moto pelo GPS liguei para a polícia informando sobre o assalto", disse a vítima que pediu anonimato.

A ação ficou por conta dos policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), que junto com o proprietário do veículo, foram atrás dos suspeitos e o alcançaram no bairro União, Zona Centro-Sul.

Moto roubada pelos suspeitos | Foto: Jhonata Lobato / Em Tempo

"Durante a perseguição, o infrator avistou nossa guarnição e disparou diversas vezes e para revidar a injusta agressão, nós o alvejamos. Nós conduzimos o individuo para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde morreu", disse o tenente Gelberth Matheus, que esteve na frente da ocorrência.

A moto, o revólver e as munições foram apresentadas no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para registro da ocorrência.

O comparsa conseguiu fugir e continua sem identificação até o momento.