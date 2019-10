Homem é preso após tentar assaltar ônibus em Manaus com arma falsa

Manaus- Um homem identificado como Lucas Pinheiro, de 24 anos, foi preso em flagrante após tentar assaltar passageiros da linha de ônibus 640 , por volta de 9h da manhã deste sábado (19), na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme o cabo da Polícia Militar, C. Silva, Lucas travou uma luta corporal com um dos passageiros que percebeu que o assaltante utilizava uma arma falsa.

"A vítima desconfiou que Lucas não estava armado e que possivelmente, ele estaria utilizando um simulacro. O motorista pediu que ele descesse do ônibus, e nesse momento, ele e o passageiro se degladiaram", frisou o policial.

O cabo da Polícia Militar acrescentou que a 27a Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada após a população mobilizar Lucas. "Quando chegamos no local, encontramos o homem detido pelos próprios populares, com marcas de hematomas pelo corpo", explicou C. Silva.

O homem foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde aguarda audiência de custódia.