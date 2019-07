David Almeida lidera nova pesquisa para prefeito em Manaus

Manaus- A décima rodada de pesquisa para eleição municipal de 2020 realizada pelo instituto de pesquisa iMarketing, divulgada nesta quarta-feira (12), volta a apontar o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David Almeida, como líder da corrida eleitoral. Nos cálculos da pesquisa estimulada ele aparece com 15% das intenções de voto e no levantamento conjunto da primeira e segunda opção de votos, David que é presidente do diretório estadual do partido Avante no Amazonas aparece com 23,8% de potencial de votos.

Como em outras pesquisas de outros institutos, David Almeida na estimulada é seguido do deputado federal José Ricardo (PT) que teve 9,1% das intenções de votos, do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rotta (sem partido), com 9%. Realizada de 7 a 11 de junho, nas seis zonas administrativas de Manaus, a pesquisa que entrevistou 2 mil eleitores tem uma margem de erro de 2,2%, para mais ou para menos, com um grau de confiabilidade de 95%.

No gráfico da que apresentou 18 pré-candidatos, David Almeida aparece em primeiro na pesquisa espontânea com 4,7%, na estimulada como primeira opção de voto, com 15%, e na estimulada como segunda opção de voto, com 8,8%, o que no geral lhe dá 23,8% de potencial de votos. Já José Ricardo aparece no gráfico em segundo com 1,5% pela pesquisa espontânea, 9,1% pela primeira opção estimulada e 5% na segunda estimulada, e no geral com 14,1% de potencial de voto. Já Marcos Rotta tem 1,1% na espontânea, 9% na primeira opção estimulada, 6,8% como segunda opção e no geral de potencial de votos com 15,8%.

A lista estimulada a iMarketing registra ainda em quarto lugar a deputada federal Conceição Sampaio (PSDB) com 6,9%), seguida do deputado federal Alberto Neto (PSL), com 5,5%, o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), com 5,4%, e o ex-deputado federal Alfredo Nascimento (PR), com 5,2%. A lista segue com o secretário estadual de Educação, Luiz Castro, em oitavo lugar com 4,8%, o ex-deputado federal Hissa Abrahão (PDT), com 4%, e o presidente da Aleam, deputado estadual Josué Neto (PSD), em décimo lugar, com 2,9%.

Entre os 18 nomes de pré-candidatos ainda foram avaliados o deputado federal Bosco Saraiva (2,7%), a deputada estadual Alessandra Campelo (2,4%), a ex-senadora Vanessa Grazziotin (2,1%), o deputado federal Delegado Pablo (1,6%), o vereador Chico Preto (1,4%), o deputado estadual Wilker Barreto (1,2%), o deputado estadual Felipe Souza (0,6%) e o jornalista Rondinely Fonseca (0,1%). Na estimulada os eleitores que não votariam em nenhum dos 18 nomes representaram 14,9% e os que não sabiam dizer, 5,2%.

Experiência

De março a junho a escolha de um nome com experiência virou o jogo contra a opção pelo novo. Em março a preferência por um candidato novo era 50,6%, contra 34,1% de alguém com experiência.

Na pesquisa do mês de abril, a opção novo começou a cair e registrou 42,5% e a opção alguém com experiência, 42,3%. Em maio, o novo voltou cair (40,5%) e ficou atrás da opção alguém com experiência, com 48,6%. Já na pesquisa divulgada nesta quarta-feira, a opção alguém com experiência registrou 51,5% das intenções de votos e o novo caiu para 33,2%. Na opção de não saber dizer os indecisos repetiram nessa pesquisa de junho os 15,3% de março deste ano.

