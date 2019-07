Love is in the air: Amor nos tempos do Parlamento?

Amor nos tempos do Parlamento

A deputada Joana Darc (PL) chamou a atenção, na Assembleia, ontem (12), com um mega buquê de rosas que chegou de surpresa.

Antes de qualquer insinuação maldosa, avisou logo que era do seu marido.

A vice-presidente da Assembleia, Alessandra Campelo, que presidia a votação no momento em que as flores chegaram, soltou:

— Aprendam, homens! (risos)

Com isso, La Campello cutucou a macharada que prefere o jantar e o champagne às rosas.

Mão de vaca

No momento romântico da Assembleia, um deputado “mão de vaca” suspirou e falou baixinho:

— Um buquê de rosas está custando R$ 150, o jantar sai por uns R$ 300 e o vinho, no mínimo, R$ 170,00. Soma aí, vai dá R$ 620...

Não dá pra ser feliz

Feitas as contas, concluiu:

— Ou o jantar ou as flores. Nesse preço dá pra ser romântico a essa altura do campeonato?

Marcelo, o pacificador

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM), presidente da Comissão Especial que analisa o mérito da reforma da Previdência, costurou um acordo com a oposição.

Reza o acordo que as discussões sobre o relatório, que será apresentado nesta quinta-feira (13), seja feito sem obstruções.

Jogo limpo

Ramos acordou com os opositores que não seriam utilizadas manobras regimentais protelatórias, e, com o governo, foi pactuado que não seriam apresentados requerimentos com pedidos de encerramento das discussões.

No seu dial

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) inaugura nesta quinta-feira (13), a Rádio Cidadã Manaus na frequência 105,5.

A estação será um braço da Diretoria de Comunicação do Parlamento Municipal e transmitirá as sessões plenárias e audiências públicas da Casa ao vivo.

Xô, sanatás!

Tem chamado a atenção dos assessores da CMM a “boca suja” do vereador Wallace Oliveira (Podemos).

Em conversas com colegas deputados, chama bastante palavrão.

Santo do pau oco

Não haveria problema, se não fosse o fato de que o parlamentar é membro atuante da Igreja de Deus Pentecostal do Brasil (IDPB).

Se os fiéis souberem disso, o irmão certamente perderá votos na próxima eleição.

Ela não!

A polêmica ministra Damares Alves cancelou mais uma visita a Manaus.

A ministra que viu jesus na goiabeira viria para participar, hoje (13), da 2ª edição do Seminário Regional de Promoção e Defesa da Cidadania.

O encontro reúne representantes da região Norte – Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins.

Contra o consumidor

O governo do Estado vetou o projeto de lei de Serafim Corrêa que proíbe a cobrança indevida de taxas sem a autorização de clientes por parte de empresas de telecomunicações.

— O veto significa um golpe ao consumidor –, dispara Sarafa.

Querem se safar

Segundo Serafim, quando as empresas de telecomunicações passam a ofertar serviços adicionais, ficam isentas de ICMS, o que é uma perda para o Estado.

— Então, além de tudo isso, o Estado está sendo enganado no não pagamento do ICMS por parte das empresas.

Cultura Made in Zona Franca

O cenário cultura de Manaus vem mudando muito nos últimos tempos.

Já é possível assistirmos a bons espetáculos “ made in zona franca”, sem precisar esperar por companhias do Sul que demoram muito a chegar por aqui.

Beatles na Bossa

Quem foi ao Teatro Amazonas no sábado (8) teve a oportunidade de aplaudir o show ‘The Beatles Bossa Clube’, um espetáculo produzido e apresentado com muita competência, que reuniu vozes de Gisele Menezes, Mirian Abad, Lívia Prado e Nay Souza.

Noite na Broadway

Recentemente, o teatro manauara também levou para o palco o espetáculo Broadway Night, produção 100% amazonense, que surpreendeu ao colocar no palco uma garotada talentosa, carismática e competente.

Fábrica de talentos

Os meninos e meninas cantam, dançam e interpretam trechos de grandes clássicos da Broadway, como Rei Leão, Fantasma da Ópera, Chicago, Les Miserábles, Família Adams e Fame, o musical que fez história no teatro, na música e no cinema.

O mais importante disso tudo é que a companhia Interarte faz essa revolução toda no teatro sem o apoio ou o patrocínio de ninguém.

Olhem com carinho!

Está na hora de os setores oficiais de cultura do Estado e do município olharem com mais carinho e profissionalismo para os talentos dos nossos artistas?

Principalmente na idade em que esses garotos do Broadway Night estão, na qual a vontade de realizar é muito maior que as condições estruturais.

Incrível Jória!

Quem achar que estamos exagerando, procure assistir à cantora Jória Oliveira interpretando “On My Own” de “Les Miserábles”.

Ela é apenas uma da usina de talento da escola de Roger Barbosa e do maestro Davy Chaves.

