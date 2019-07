Bolsonaro participa da reunião do CAS no dia 12 de julho, em Manaus

Manaus - O presidente Jair Bolsonaro deve comandar no dia12 de julho, na capital amazonense, a primeira reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A informação foi anunciada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) e o superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, nessa segunda-feira (24).

“Devem ser destravados vários projetos de indústrias que poderão investir na geração de emprego e renda no Estado”, disse o parlamentar ao sair da audiência com Bolsonaro e o superintendente da autarquia, Alfredo Menezes, realizada no Palácio do Planalto.

Imposto sobre Produtos Industrializados



Durante o encontro, Eduardo insistiu na manutenção em 12% da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para os fabricantes de concentrados de bebidas não alcoólicas presentes no Polo Industrial de Manaus (PIM).

A reivindicação atende a um apelo do setor e tenta reverter o decreto presidencial editado em setembro de 2018, que estabelece as seguintes alíquotas para o segmento ao longo de 2019: de 1º de janeiro a 30 de junho, em 12%, e, de 1º de julho a 31 de dezembro, em 8%.

“Esse segmento mobiliza uma extensa cadeia produtiva no Amazonas. Estamos falando de muito mais do que 31 empresas e quatro mil empregos diretos gerados. Tudo isso pode acabar com essas mudanças de alíquota do IPI”, já alertou o senador.

Mais impostos

O parlamentar amazonense também detalhou ao presidente os impactos devastadores sobre a economia do Amazonas caso o governo leve adiante a ideia de reduzir de 16% para 4% o imposto de importação para produtos como celulares e computadores.



BR-319

A Bolsonaro, o senador pediu, ainda, agilidade na liberação para as obras de recuperação da BR-319, que liga as capitais Manaus (AM) e Porto Velho (RO). O presidente garantiu que o governo federal prepara a edição de uma medida provisória capaz de acelerar a pavimentação da rodovia em 2020 e de uma série de empreendimentos paralisados no país em virtude da falta de licenças.

Vagner Carvalho

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Bolsonaro vira meme após se comparar com rainha da Inglaterra