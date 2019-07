David Almeida lidera corrida à Prefeitura?

De acordo com a 7ª pesquisa eleitoral divulgada pelo Imarketing, o ex-deputado estadual e ex-governador interino David Almeida (Avante) voltou a aparecer na liderança da corrida pela Prefeitura de Manaus, com 17, 2% da intenção de votos.

Senador pelo Amazonas, Eduardo Braga (MDB) assumiu a segunda colocação com 15,6%, seguido de perto pelo deputado federal José Ricardo (PT), com 12,6%.

Queimaram a largada

Nomes conhecidos como do ex-prefeito Alfredo Nascimento (PL) e o vice-prefeito Marcos Rotta perderam força com a população

Campeão da rejeição

Apesar de se aproximar de David Almeida, Eduardo Braga segue como o político com a maior rejeição, ultrapassando os 30%.

Isso refletiu quando os eleitores foram questionados sobre um possível segundo turno

Segundo turno

De acordo com a Imarketing, Braga seria derrotado por David Almeida (47,1% contra 36,9%), José Ricardo (43,4% contra 39,5%) e Marcos Rotta (43,2% contra 35,85%).

O amor é solidário

Em solidariedade à esposa, que enfrenta mais uma etapa do tratamento contra um câncer, David Almeida postou em suas redes sociais uma foto onde aparece com o cabelo raspado.

Quem é ele?

O novo visual já fez com que o presidente do Avante no Estado não fosse reconhecido nas ruas de Manaus

Ilhados no boi

Às vésperas de iniciar a 54ª edição do Festival Folclórico de Parintins, o deputado estadual João Luiz (PRB) teceu duras críticas as operadoras de telefonia móvel que atuam na ilha.

Chame a operadora

Em seu discurso no plenário da Aleam, o parlamentar cobrou que as empresas prestem um serviço de qualidade que permita a utilização dos dados móveis durante o final de semana

Boi desconectado

Em anos anteriores, os turistas reclamaram da falta de sinal de internet no município.

Principalmente os jornalistas que chegam à ilha vindos de todas as partes do mundo.

Como cobrir o principal evento turístico cultural do Estado sem internet?

Olho na babita

A fiscalização das finanças do governo estadual, por meio da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), da Assembleia legislativa, vai acontecer a cada quatro meses.

Unanimidade

O Projeto de Resolução Legislativa nº 8/2019, de autoria do deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD), que modifica o Regimento Interno da Casa, foi aprovado por unanimidade na sessão de ontem.

Prestação de conta

De acordo com Nicolau, que é presidente da CAE, a alteração obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Conforme o texto aprovado, a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) deverá prestar contas à comissão obrigatoriamente ao fim de cada quadrimestre, sempre nos meses de maio, setembro e fevereiro.

— Com isso, os membros e a sociedade possam acompanhar de perto a execução orçamentária do Estado e tudo que está sendo feito com os recursos públicos –, observou Ricardo Nicolau.

Viagra feminino

Um medicamento apelidado de “viagra feminino” foi aprovado nos Estados Unidos pela FDA, agência que regulamenta alimentos e remédios no país.

O Vyleesi (bremelanotide) possibilita um novo tratamento para mulheres pré-menopausa que sofrem com a perda do desejo sexual.

Como usar

A recomendação é aplicar a droga por meio de uma injeção na coxa ou no abdômen pelo menos 45 minutos antes da relação sexual.

Segundo a FDA, o remédio ativa os receptores de melanocortina, mas o mecanismo pelo qual melhora o desejo sexual relacionada é desconhecido.

Ordem na rede

Confundir a coisa pública como particular nunca deveria ter ocorrido.

E, justiça seja feita, o governo Wilson Lima vem combatendo essa prática.

Use o seu

Um exemplo vem da Sead, que está normatizando a abertura e fechamento de contas de e-mail.

Ao invés de e-mail com o nome do servidor, a secretaria quer institucionalizar o nome de setores e departamentos.

Deleta

A melhor gestão das contas de e-mail vai permitir que o Estado economize R$ 224 mil em 12 meses.

Quando o novo governo assumiu, 4 mil e-mails não eram acessados por seis meses, mas a conta chegava para o governo pagar.

