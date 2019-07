Apoiadores de Bolsonaro organizam manifestação em Manaus

Por conta dos supostos vazamentos de conversas do então juiz Sérgio Moro com procuradores da república, a mobilização prestará apoio à Operação Lava Jato | Foto: Reprodução





Manaus - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PSL) vão realizar uma manifestação na avenida Eduardo Ribeiro, bairro Centro, no próximo domingo (30). A informação foi confirmada pelo coordenador do movimento social “Direita Amazonas”, Carlos Lucoli.



O ato vai iniciar às 15h na avenida Eduardo Ribeiro, onde os manifestantes vão seguir em caminhada para a Djalma Batista, no bairro nossa Senhora das Graças, Zona Centro-sul de Manaus. Conforme o líder do movimento, os manifestantes vão prestar apoio à reforma da previdência, do Ministro Paulo Guedes, celeridade na aprovação do pacote anticrimes, feito pelo ministro da justiça Sérgio Moro.





O ato será na avenida Eduardo Ribeiro | Foto: Reprodução

Por conta dos vazamentos de supostas conversas do então juiz Sérgio Moro com procuradores da república, a mobilização prestará apoio à Operação Lava Jato. “É muito importante que todos os líderes de movimentos entendam que se trabalharmos em equipe e unirmos os nossos pensamentos em um só objetivo, o Brasil será um país vitorioso”, frisou Carlos.



O ato é organizado pela Aliança dos Movimentos do Amazonas que integra os movimentos: Direita Amazonas, Advogados Independentes, Amazonas em Ação, Brasil 200, Brasil Conservador, Vem Pra Rua, Nas Ruas, EnDireita Manaus, Muda Brasil, Muda Amazonas, Liberta Amazonas, Rua Direita, Mobiliza Amazonas, Aliança Médica, Mobiliza Amazonas, MOP, Direita Manacapuru, Sociedade Justa, Por você eu vou à luta, CAC-AM, ACS, Amigos do WhatsApp Amazonas e A Janela.





