Vídeo: Governo do AM vai apresentar projeto para interior do Estado

Manaus - Em infraestrutura, o deputado Sinésio Campos (PT) cobra obras de saneamento básico e de construção de sistemas de distribuição de água potável. Ele cita que no município de Jutaí, a captação de água é feita ao lado do aterro sanitário. Já em Itacoatiara, o aterro fica localizado no bairro Jauary, que está inundado pelas águas do rio Amazonas e espalha doenças entre os moradores.

Nessas áreas, no último dia 12, a companhia de desenvolvimento do Amazonas, a Ciama, destravou recursos federais e espera investir R$ 170 milhões até o final do ano. Destes, R$ 34 milhões vão beneficiar dez municípios contemplados com projetos elaborados pelo órgão público.

Integrante da comissão dos municípios do interior, o deputado Fausto Júnior (PV), espera a apresentação de propostas para a região metropolitana de Manaus. Segundo a deputada estadual Mayara Pinheiro (PP) que integra comissão de saúde, os municípios estão abandonados.

Secretaria de Planejamento

O titular da Secretaria de Planejamento do Amazonas (Seplancti), Jório Veiga, prevê que o governo estará mais presente nos municípios ao longo de toda a gestão.

Uma das ações previstas pela Seplancti é a criação de um programa de empreendedorismo nos municípios. Em Tabatinga deve ser fortalecido o pólo moveleiro, em Atalaia do Norte, o de artesanato. Na qualificação, outros municípios vão receber cursos técnicos do Cetam.

