TJAM determina que vereadores cassados de Coari voltem ao cargo

Manaus - A Justiça do Amazonas determinou, na última terça-feira (2), que os quatro vereadores cassados no município de Coari, distante 432 quilômetros de Manaus, retornem imediatamente aos seus cargos. A decisão é do desembargador plantonista Airton Luís Corrêa Gentil, e tem efeitos imediatos.

Os vereadores Samuel Castro (PSL), Ewerton Medeiros (DEM), Ademoque Filho (PSDC) e Aldervan Cordovil (PTB) foram cassados no dia 15 de maio deste ano, sob a acusação de quebra de decoro parlamentar. O quarteto, que é oposição ao prefeito Adail Filho (PP), denunciou um esquema de "mensalinho" ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) em junho deste ano, que se tornou público a partir de reportagem veiculada pela Rede Globo no dia 14 de junho.

Na decisão, o magistrado alega que o processo de cassação, que deveria durar 90 dias e não poderia ser suspenso ou prorrogado, passou do prazo legal. De acordo com a decisão, os vereadores foram notificados no dia 4 de julho de 2018 para apresentarem defesa prévia, e por uma decisão judicial, em 7 de setembro de 2018, o procedimento foi suspenso, quando deveria voltar a ser contado a partir do momento em que foi suspenso.

"Em 26 de março de 2019, a decisão judicial foi reformada, reiniciando os prazos no dia posterior após a publicação. Ocorre que somente em 15 de maio de 2019 houve a conclusão do procedimento político, extrapolando os prazos previstos na norma sob regência", diz Gentil.

O processo

O processo de cassação teria iniciado em junho de 2018, quando um cidadão entrou com uma representação contra os quatro vereadores na Câmara Municipal de Coari. O motivo alegado pelo homem, identificado como Joabe Rocha, é que o quarteto estaria envolvido em uma conspiração para derrubar o prefeito Adail Filho, com o auxílio do promotor de Justiça Wesley Queiroz, do MPE. O prefeito chegou a protocolar uma denúncia contra Queiroz no MP, que foi arquivada.

“Esse rapaz estava agindo a mando de alguém e fez toda essa montagem. As tais gravações só citam apenas os nossos nomes, não citam nem se estávamos participando, como de fato não estávamos. Não temos nada a ver com o processo do Ministério Público, e o que o prefeito Adail quer é nos tirar da Câmara para não ter ninguém da oposição”, afirmou o vereador Aldervan Cordovil, em reportagem veiculada na versão impressa do EM TEMPO no dia 15 de maio de 2019.

Na época da publicação da reportagem, o vereador Ademoque Filho afirmou que o processo movido contra os quatro seria uma tentativa de Adail Filho de instaurar uma "ditadura em Coari". Também na época, a reportagem entrou em contato com o prefeito, que informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não se pronunciaria sobre o assunto. "O prefeito não gosta de ser contrariado, e com essa denúncia, ele viu a oportunidade de nos cassar. A base aliada, composta por 11 vereadores, aceitou a denúncia", completou.

