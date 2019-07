Vídeo: TCE sugere demitir 20% de cargos comissionados do governo do AM

Manaus - Atualmente são mais de 4 mil e 300 cargos comissionados no governo do estado. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) orienta demitir pelo menos 20% desses funcionários como forma de diminuir os gastos com pessoal.

O deputado estadual Dermilson Chagas (PP) é a favor da orientação do TCE e disse que o governador Wilson Lima precisa seguir por este caminho. Para o deputado estadual Serafim Corrêa (PSB), os cargos comissionados são um grande agravante para a situação de crise que vive o governo.

De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz), no primeiro quadrimestre do ano o déficit orçamentário foi de R$ 406 milhões. A arrecadação não vem ocorrendo como as projeções indicavam. A indústria está produzindo menos que no ano passado e as vendas do comércio também caíram desde o início do ano.

De janeiro a maio, no portal da transparência a receita do estado foi de R$ 7,399 bilhões. 234 milhões a menos nos cofres do governo em relação ao mesmo período do ano passado.

Contenção de gastos

O governo do estado confirma os números divulgados pela Sefaz. Em nota, Wilson Lima disse que está tomando medidas para conter os gastos. Entre essas medidas estão a redução de despesas e a tomada de empréstimos junto aos bancos federais.

O governo disse que está se preocupando em manter os salários em dias. Para Dermilson Chagas, a atitude de resolver o problema deveria ter sido tomada antes.

A líder do governo na assembleia, deputada Joana D'Arc (PR), confirmou na última quarta-feira (3) que haverá um reordenamento nas secretarias estaduais.

