Sidney Leite vai liderar debates sobre a reforma tributária

Manaus- O deputado federal Sidney Leite (PSD) foi eleito na manhã desta quarta-feira, (10), vice-presidente da Comissão Especial que vai analisar a PEC 045/19 sobre a reforma tributária na Câmara dos Deputados. Após a eleição do presidente, vice e relator, a comissão foi imediatamente instalada.



Indicado pelo seu partido, o parlamentar reconhece o desafio que vai ser para a comissão analisar um tema tão delicado e profundo que são as mudanças no código tributário brasileiro. "Sem dúvida nenhuma esse tema é um dos mais importantes que temos hoje, não só do segmento do empresariado, mas do trabalhador e do consumidor brasileiro", disse Leite.

O deputado do Amazonas acrescentou ainda que a reforma tributária será uma realidade e fruto do protagonismo da Câmara dos Deputados, juntamente com o Senado e que essas mudanças possam vir de encontro aos diversos setores da sociedade. "Não podemos viver sobressaltados e, não tenho dúvidas que o avanço nessa reforma, que hoje o povo padece, seja pelo cipoal que envolve o modelo tributário brasileiro seja pela insegurança jurídica, que nós possamos avançar na geração de emprego e renda e de novos investimentos no país", reforçou.

Leite também chamou a atenção para o Pacto Federativo para que todas essas mudanças tributárias possam, realmente, atender a quem precisa, que são os cidadãos brasileiros.

A Comissão Especial 045/19 que vai estudar a Proposta de Emenda à Constituição para alterar o sistema tributário nacional tem como presidente o deputado Hildo Rocha, do Maranhão e, como relator, Baleia Rossi, de São Paulo. Ambos são do MDB.

