Visita de Bolsonaro a Manaus é adiada para o dia 25 de julho

Manaus - A visita do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), a capital amazonense que aconteceria nesta sexta-feira (12) foi adiada para o dia 25 de julho. Ele vem a Manaus para participar da primeira reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). A informação foi confirmada pela assessoria da autarquia.

O último encontro do superintendente da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes e do senador Eduardo Braga (MDB-AM) com o presidente da República aconteceu no mês passado, no Palácio do Planalto. Porém, a última reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS) ocorreu há sete meses.

“Devem ser destravados vários projetos de indústrias que poderão investir na geração de emprego e renda no Estado”, disse o parlamentar ao sair da audiência com Bolsonaro e o superintendente da autarquia, Alfredo Menezes, realizada no Palácio do Planalto.

