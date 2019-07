Governo contrata ONG para auxiliar reforma administrativa no AM

Manaus - O Governo do Amazonas contratou uma Organização não Governamental (ONG) de Brasília para apresentar o estudo que dará base à reforma administrativa do estado.

O novo estudo ainda não foi apresentado, mas o governo já confirmou algumas mudanças na estrutura administrativa do estado, entre elas estão: Absorção das competências da central de compras governamentais à comissão geral de licitação e a criação da Unidade de Gestão Integrada, com suporte do gabinete civil, e gerida pelo vice-governador.

Outras mudanças são especuladas como: Alteração dos nomes das Secretarias de Administração e Gestão (Sead), do Trabalho (Setrab) e da Educação (Seduc); incorporação de competências da Secretaria da Região Metropolitana (SRMM) e da Secretaria de Política Fundiária (SPF) à Secretaria de Infraestrutura e Cidades (Seinfra).

O investimento para a apresentação do estudo da reforma administrativa foi de R$ 4 milhões e gerou burburinhos entre parlamentares opositores de Wilson Lima.

O governo do estado divulgou na última segunda-feira (8) que alcançou, em junho, uma economia de gastos de mais de R$ 50 milhões. Foi o primeiro mês em vigor do chamado decreto de austeridade, que busca economizar R$ 600 milhões por ano.

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Um outro assunto que virou tema de debate nos bastidores do legislativo foi a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020.

Os parlamentares vão seguir uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para que a despesa com pessoal não tenha alteração, até que o governo do estado retorne ao limite da lei de responsabilidade fiscal de 49% da receita corrente líquida. O próprio governo informou que o percentual do primeiro quadrimestre ultrapassou o limite e chegou a 50,88%.

Uma das principais diretrizes para o planejamento dos gastos do estado, a LDO prevê uma receita de R$ 18,6 bilhões em valores correntes para o próximo ano. 51 emendas foram apresentadas ao texto original. O debate acontece nesta quinta-feira (11) no plenário da casa.

A aprovação do projeto servirá como base para a elaboração da lei orçamentária anual, que será encaminhada à Assembleia em outubro.

