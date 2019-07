PRB terá candidato à Prefeitura de Manaus, afirma deputado João Luiz

O deputado João Luiz diz que o PRB terá um candidato à Prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus- Na manhã desta quinta-feira (11), o deputado estadual João Luiz, líder do PRB na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), afirmou que o partido republicano será protagonista nas eleições municipais de 2020 no Amazonas, inclusive, com candidato à Prefeitura de Manaus.

Ao parabenizar os deputados do partido republicano pela contribuição na aprovação do texto-base da Reforma da Previdência, na última quarta-feira (10) na Câmara, o parlamentar ressaltou que o PRB já se articula para ser protagonista no pleito do ano que vem.

“Nós, do Partido Republicano Brasileiro, estamos atuando, também, para nos tornarmos protagonistas nas eleições do próximo ano. Em 2020, temos eleições municipais em todo Brasil e aqui em Manaus, bem como em todo o Amazonas, o PRB também vai se tornar protagonista com candidaturas em vários municípios do Estado, incluindo a capital”, afirmou o deputado João Luiz.

Na avaliação do parlamentar, a sigla já trabalha com todas as ferramentas para contribuir, ainda mais, com o desenvolvimento do Estado.

“Temos certeza absoluta que o partido está ajudando a construir um novo país e um novo momento da política brasileira. Diante de todo trabalho que tem desempenhado no Legislativo, com representantes na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, o PRB só tem a somar e a contribuir com o crescimento do Amazonas”, destacou João Luiz.

Hoje, no Amazonas, o PRB conta com representantes na Câmara Municipal, vereador Amauri Colares; na Aleam, deputado estadual João Luiz e no Congresso com os deputados federais Silas Câmara, presidente da Comissão de Minas e Energia; e Cap. Alberto Neto, membro titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.

Vale ressaltar que, no último pleito, a sigla foi a única a eleger dois deputados federais no Amazonas, registrando e ratificando, desta forma, o crescimento do PRB no Estado.

