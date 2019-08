Deputada Joana Darc irá destinar recursos para o canil da PM

Manaus- Mesmo em período de recesso parlamentar da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a deputada estadual Joana Darc (PL) realizou visita nesta quarta-feira (17) a Companhia independente de Policiamento com Cães da Polícia Militar do Amazonas (CIP Cães) para conhecer a estrutura do policiamento.

Na oportunidade, os policiais expuseram o trabalho realizado pela companhia e também os desafios enfrentados e as necessidades dos 23 cães que atuam na Polícia Militar.

O objetivo da visita, além de conhecer o trabalho e a estrutura, foi entender as necessidades dos cães da Companhia para que estes possam receber recursos para terem uma melhor qualidade de vida e assim desempenhar melhor seu trabalho.

"Fiz questão de conhecer o trabalho realizado pela CIP Cães, pois eles desempenham um trabalho fundamental na segurança da população. Poucos sabem mas esses cães são atuantes responsáveis em operações importantes da polícia militar, como busca e apreensão de narcóticos, busca de meliantes foragidos da polícia, Faro de cadáveres, e muitas outras funções que eles desempenham dentro da corporação. Por isso é importante que estes recebam uma atenção especial para que seja melhorada a estrutura do Canil da PM. Vendo a necessidade que eles tem aqui, destinarei recursos para que projetos junto a corporação sejam desenvolvidos e ampliados", ressaltou a deputada

