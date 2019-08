'Nem tudo são espinhos', diz Serafim sobre arrecadação no AM

Manaus- O governo do Amazonas teve um crescimento de R$ 876 milhões entre janeiro a junho de 2019, em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa um crescimento de 9,1%. Os dados disponibilizados pelo Portal da Transparência foram divulgados pelo deputado Serafim Corrêa (PSB) na manhã desta quarta-feira, (24).

Segundo os órgãos de controle fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz), de janeiro a junho de 2018, o valor total arrecadado pelo Executivo foi de R$ 8.887 bilhões. Em 2019, os números saltaram para R$ 9.763 bilhões.

A arrecadação estadual vem crescendo desde 2016, quando o valor contabilizado no mesmo período foi de R$ 7.076 bilhões e, em 2017, aumentou para R$ 7.317 bilhões. Deste total, R$ 2.230 bilhões foram recebidos pelo governo federal entre janeiro e junho deste ano.

“Nem tudo são espinhos. Existem flores também. A arrecadação do Estado cresceu no primeiro semestre quase R$ 900 milhões, o que indica um crescimento no primeiro bimestre de 9,1%. Esse crescimento até o final do ano, deve variar entre R$ 1.8 bilhão e R$ 2 bilhões, ou seja, um crescimento real, bem acima da inflação. Esse é um mérito da Sefaz”, explicou o deputado.

“É claro que a gente sabe que têm as dificuldades do outro lado. O segredo está em dosar o êxito do aumento da arrecadação com as dificuldades das dívidas e dos aumentos salariais que foram dados. É preciso haver o equilíbrio. É preciso buscar o equilíbrio. Nesse sentido é o que todos esperamos que aconteça”, concluiu.

