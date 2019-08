Bolsonaro e Wilson Lima fazem sobrevoo no Polo Industrial de Manaus

Manaus - Após receber o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto da Base Aérea de Manaus, hoje (25), o governador Wilson Lima e o presidente, acompanhados do superintendente da Suframa, coronel Menezes, fazem sobrevoo no Distrito Industrial.

Wilson Lima considera que a visita de Bolsonaro é importante para o Amazonas e uma grande oportunidade de mostrar o papel da Zona Franca de Manaus (ZFM) na economia brasileira e no desenvolvimento do país.

Na agenda, Bolsonaro e Wilson Lima seguem para o auditório da Faculdade Nilton Lins, onde homenageiam alunos da rede estadual de ensino que receberam medalhas em Olimpiada de Matemática no Japão. Em seguida, participam da reunião do Conselho de Administração da Suframa.

