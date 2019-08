'Amazônia é estratégica para o Brasil', diz Bolsonaro em visita ao AM

Vídeo do governador com o Bolsonaro | Autor: Secom

Manaus - "Amazônia é estratégia para o Brasil", diz o presidente Jair Bolsonaro em um vídeo com o governador do Amazonas Wilson Lima. O conteúdo foi gravado durante um sobrevoo no Polo Industrial de Manaus, na manhã desta quinta-feira (25).

O superintendente da Suframa coronel Menezes também participou do sobrevoo.

No vídeo, Bolsonaro agradece a recepção do governador. “ Obrigada pela acolhida. Vamos trabalhar para que essa região maravilhosa seja cada vez mais integrada ao Brasil”, diz o presidente.

Após Wilson Lima citar a Zona Franca de Manaus (ZFM) e a BR-319, que estão na pauta da reunião do CAS, Bolsonaro afirma que terá “boas notícias para todo mundo”.

A 287ª Reunião Ordinária vai analisar 88 projetos industriais, sendo 26 de implantação e 62 de ampliação, atualização ou diversificação. Juntos, os projetos somam US$ 626.917 milhões em investimentos totais nos primeiros três anos de funcionamento das linhas de produção, com a geração de 3.545 novos postos de trabalho e previsão de faturamento na ordem de US$ 3.605 bilhões no mesmo período.



