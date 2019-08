Bolsonaro entrega medalhas a estudantes do AM premiados no Japão

O Presidente Jair Bolsonaro participou nesta quinta-feira (25) da entrega de medalhas da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras 2019, no Colégio Militar da Polícia Militar V, em Manaus. Em seu discurso, ele destacou que o investimento em educação vai além de disponibilizar mais recursos para a área.

“Investir na educação é dar meios para que o professor possa exercer sua autoridade em sala de aula. E, dessa forma, poder fazer com que os alunos realmente aprendam”, afirmou.

E acrescentou, dirigindo-se aos estudantes: “E o exemplo disso está mais do que claro aqui. Numa difícil Olimpíada da Matemática, no Japão, vocês foram os nossos heróis”,

Amazônia

Bolsonaro defendeu o desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental da Amazônia para alavancar a economia brasileira. “Ao casar o desenvolvimento com a preservação ambiental, nós faremos, sim, mais do que o coração do Brasil, seremos a alma econômica do nosso Brasil. Aqui tem tudo para alavancar o Brasil ao local de destaque que ele tem e merece. Temos biodiversidade, riquezas minerais, água potável, grandes espaços vazios, áreas turísticas inimagináveis, temos tudo para alavancar a nossa economia, partindo aqui da região amazônica."

Ainda em Manaus, Bolsonaro participa da reunião do Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Na pauta de discussões estão 88 projetos industriais, sendo 26 de implantação e 62 de ampliação, atualização ou diversificação. Juntos, os projetos somam US$ 626,92 milhões em investimentos totais nos primeiros três anos de funcionamento das linhas de produção, com a geração prevista de 3.545 novos postos de trabalho.

