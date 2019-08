Irmão de Omar Aziz é preso novamente pela Polícia Federal, em Manaus

Manaus - Em continuidade às investigações da operação "Vertex", a Polícia Federal do Amazonas prendeu novamente o irmão do senador Omar Aziz, Amim Aziz, na manhã desta quinta-feira (1º), no condomínio Ruby, no Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Amin já tinha sido preso, no dia 19, juntamente com os outros dois irmãos, Murad e Manssur, mas foram soltos no dia 24, após expirar o prazo vigente de prisão temporária, de cinco dias.

Os três, segundo a Polícia Federal, se beneficiavam do fato de serem irmãos de Omar Aziz para obter vantagens ilícitas em um esquema de desvio de dinheiro público liderado pelo médico Mouhamad Moustafá, preso na primeira fase da operação "Maus Caminhos".

O advogado Rodolfo Santanna, que defende Nejmi Aziz e Amin Aziz, acompanhou os agentes federais. Ele deixou o local sem falar com à imprensa.

Investigação

Após a operação "Vertex", a Polícia Federal descobriu que um dos investigados teria tomado conhecimento prévio da ação policial que estava prestes a ser deflagrada e, munido dessa informação, teria, com o auxílio de uma segunda pessoa, removido objetos de sua residência com o intuito de prejudicar a investigação policial.

"As medidas cautelares deferidas pela Justiça Federal, no interesse do Inquérito Policial que apura o caso, têm por objetivo contribuir para o esclarecimento dos fatos no que se refere às hipóteses criminais de vazamento de investigação sigilosa com o objetivo de prejudicar a eficácia da ação policial realizada no dia 19 de julho, e de embaraço a investigação sobre organização criminosa, por meio da ocultação/destruição de provas, além de outros possíveis crimes correlatos", informou a PF.

Nejmi Aziz

Na manhã de quarta-feira (31), Nejmi Aziz também foi presa novamente pela Polícia Federal. Ela deve cumprir o restante dos dias de prisão estipulados pela justiça.

“A liminar do habeas corpus foi revogada e foi decretada a prisão dela para que se cumpri-se os dois dias remanescentes em relação ao mandado de prisão inicial, de prisão temporária”, disse o advogado Rodolfo Santanna, ontem.



Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Nejmi Aziz volta a ser presa pela Polícia Federal em Manaus