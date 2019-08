Vídeo: Nejmi Aziz ganha liberdade após prisão preventiva no AM

Manaus - Na madrugada desta sexta-feira (2), a ex-primeira dama do Amazonas Nejmi Aziz, esposa do senador Omar Aziz, deixou o Centro de Detenção Provisória Feminino, localizado no quilômetro 8 da BR-174, em Manaus. As informações foram confirmadas pela defesa de Nejmi por telefone ao Portal Em Tempo.



A esposa do senador e ex-governador Omar Aziz, já tinha sido presa no dia 19 de agosto durante a operação “Vertex”, desdobramento da operação “Maus Caminhos” por corrupção passiva, lavagem de capitais e organização criminosa. Dois dias depois, no dia 21 de agosto, a Nejmi Aziz foi solta após conseguir um habeas corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1).

Entretanto, uma nova liminar, adquirida pela Polícia Federal, suspendeu essa decisão. Nejmi foi presa novamente nessa quarta-feira (31). Por volta das 7h30 ela compareceu ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de corpo de delito.

Segundo o advogado de defesa, Rodolfo Santanna, a prisão foi decretada para que a ex-primeira dama cumprisse os dias do mandado de prisão preventiva. “A liminar do habeas corpus foi revogada e foi decretada a prisão dela para que se cumprisse os dois dias remanescentes em relação ao mandado de prisão inicial, de prisão temporária”, finalizou.

