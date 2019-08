Amim Aziz deixa a prisão em Manaus

Prédio da Policia Federal do Amazonas, em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O irmão do senador Omar Aziz, Amin Aziz deixou a prisão nesta terça-feira (6), à meia noite. Ele teve um mandado de prisão temporária decretado na última quinta-feira (1) , por suspeita de destruição de provas momentos antes da ‘ Operação Vertex’, deflagrada pela Polícia Federal, no dia 19 de julho.

Madison Kleber, também preso na quinta-feira, suspeito de cooperar na destruição das provas, também foi libertado.

Ambos foram liberados após cumprirem prazo de prisão temporária no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), na BR-174.

Operação Vertex

A operação deflagrada no último dia (19) de julho é um desdobramento da ‘Operação Maus Caminhos’ e visa o combate à corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Os alvos nesta operação, são suspeitos de recebimento de verba ilícita desviada da Saúde Pública do estado do Amazonas por parte do Instituto Novos Caminhos, de responsabilidade do médico Mouhamad Mustafa.