Vídeo: vereadores de Iranduba na mira do MP-AM por cobrança de propina

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Avaritia (Latin: cobiça), com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão, 15 de busca e apreensão, e 15 de busca pessoal nas cidades de Manaus e Iranduba. .

Os alvos de prisão temporária são os vereadores Kelison Dieb (PMDB) e Jakson Pinheiro (PMN).

Eles são suspeitos de participarem de uma organização criminosa que vinha praticando cobrança de propina para a aprovação de Projetos de Lei na Câmara Municipal de Iranduba.

As investigações começaram em dezembro de 2018 pelos Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (GAECO).

Mais informações sobre a operação serão passadas em entrevista coletiva, às 12h desta quinta-feira (8), na sede do MP-AM.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo