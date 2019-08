PSC está sob nova direção em Manaquiri

Manaus - Ney Magalhães assumiu, no último sábado (10), a presidência do Partido Social Cristão (PSC) no município de Manaquiri, mesmo partido do governador do Amazonas Wilson Lima.

Ney, que atualmente atua como gerente da sede do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) no município, vai substituir Josué Macário.

Estiveram presente na cerimônia de posse o presidente estadual do partido, Miltinho Castro, deputado estadual Dr. Gomes, o secretário estadual do partido, Rodrigo Lima, e Antonio Paiva, presidente do PRTB.

Durante a posse, Ney Magalhães agradeceu a confiança do governador Wilson Lima em colocá-lo como presidente do partido no município.

“Agradeço a Deus em primeiro lugar e a confiança do governador, do vice-governador Carlos Almeida, e do nosso Presidente Estadual do PSC, Miltinho Castro, que de forma inédita estão dando toda prioridade ao interior do Estado. Isso é muito gratificante. O PSC vai priorizar o cidadão em Manaquiri, valorizar a juventude e as mulheres”, disse.