Com nova diretoria, PMN quer atrair novos filiados no Amazonas

Manaus- Com a premissa de ampliar ainda mais a atuação no Amazonas, o Partido de Mobilização Nacional (PMN) abre o período para novas filiações. A sigla, que teve mudanças internas e a composição de uma nova diretoria, busca novos filiados para compor a base das eleições 2020.

O presidente do PMN no Amazonas, o advogado Marcelo Amil enfatiza que a intenção é mobilizar os eleitores a participar do processo político ativamente e na elaboração de novos projetos, dando ao novo pleito eleitoral opções com políticas públicas a fim de atender às necessidades do povo.

O prazo para apresentar novos pedidos de filiação é permanente, porém para àqueles que deseja ser candidatos na próxima eleição, a filiação deve ser feita até março de 2020. Entretanto, o PMN se adianta para ter tempo de trabalhar junto com os novos filiados.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para concorrer a cargo eletivo, o eleitor, entre outros requisitos, deve estar filiado ao partido no mínimo 6 (seis) meses antes da data fixada para as eleições, sendo facultado ao partido político estabelecer, em seu estatuto, prazos de filiação partidária superiores.

Marcelo Amil salienta que o PMN agora é um novo partido e está voltando para a essência do seu viés político.

"Nascemos no campo da esquerda e estamos resgatando nossa tradição nesse campo. Qualquer pessoa que se identifique com os ideais do partido pode se filiar"

Por que se filiar?

No atual cenário da política brasileira, torna-se necessário que, mais do que confiar em seus representantes, os cidadãos participem mais ativamente na discussão dos seus direitos e melhorias para o seu município, Estado ou país. Fica a cargo do futuro filiado optar pela ideologia que melhor lhe convêm.

"Vivemos um momento em que nenhum agente político pode se omitir. Devemos escolher um lado e deixar claro de qual lado estamos. O PMN escolheu estar ao lado das liberdades, da democracia, contra o nepotismo e a deterioração das instituições brasileiras. Todo cidadão pode e deve fazer parte desse momento histórico. A filiação a um partido político massifica a defesa de posições e contribui para a manutenção da democracia brasileira. Se você acredita que o Brasil precisa de respeito às instituições, ao devido processo legal, que nepotismo é imoral e que devemos respeitar a constituição, venha para o PMN", diz Amil.

Como se filiar?

Basta apenas que o requerente preencha a ficha de filiação, disponível no link ( http://www.pmnam.com.br/filiacao ). Preencher os seus dados pessoais e responder os questionários obrigatórios; imprimir as vias e ir até a sede do PMN, localizada na rua Peru, número 05, Conjunto Eldorado, zona Centro-Sul de Manaus.

Posteriormente, o pedido será deferido pelo partido observando as regras estatutárias e, ao final, a filiação é comunicada pelo diretório à Justiça Eleitoral. Mais informações sobre o partido e o processo para filiação basta ligar para o telefone (92) 99383-4044.

