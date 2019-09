Painel vai “dedurar” gazeteiros na Câmara Municipal de Manaus

Manaus- O novo painel eletrônico da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que custou R$ 630 mil e foi inaugurado na sessão plenária de ontem (26), além de dar upgrade tecnológico nos trabalhos legislativos, será uma ferramenta para “dedurar” os vereadores “gazeteiros”.

Com o novo equipamento, que marcará a presença por meio de biometria digital, o parlamentar não poderá mais marcar presença e deixar o plenário. Isso porque a validação de presença será feita em dois momentos: no início da sessão, às 9h, e antes de começarem as votações.

Girafa na ponte

No primeiro dia do novo painel, não faltaram brincadeiras dos vereadores.

Uma imagem de uma girafa caminhando sobre a Ponte Rio Negro arrancou gargalhada dos parlamentares.

A imagem foi usada por Everton Wanderley para criticar os ataques feitos pelo presidente da França, Emanuel Macron, às queimadas na Amazônia.

Calado!

O painel tem um dispositivo de soa um alarme quando o vereador tem apenas 30 segundos para concluir seu pronunciamento.

E corta literalmente o microfone quando o tempo acaba.

— Agora todo mundo terá que falar no tempo certo –, disse um vereador.

Aí já quer demais

O vereador Elias Emanuel (PSDB) parabenizou o presidente da CMM, Joelson Silva (PSDB), pela aquisição do painel e sugeriu que a Câmara seja pioneira, também, na compra de painéis de energia solar.

Arranca rabo

O clima de festa com o novo painel não foi suficiente para impedir um arranca rabo na sessão de ontem.

Jaildo dos Rodoviários (PCdoB) soltou os cachorros sobre Ceará do Santa Etelvina (DEM).

“Ladrão” de obras

Ceará teria gravado um vídeo dizendo que o comunista quer se apropriar de uma obra viabilizada por ele.

— Isso não se faz. O Ceará me chamou de mentiroso. Se ele não aprender a se comportar, irei à Comissão de Ética denunciá-lo -, afirmou.

Foi mal

Visivelmente constrangido, Ceará colocou panos quentes na situação e foi até o colega pedir desculpas.

Mas não retirou o vídeo.

Luz amarela

Interlocutores do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Josué Neto (PSD), andam dando sinais de que ele está preocupado com a sua colocação nas últimas pesquisas eleitorais de 2020 para prefeito de Manaus.

Tirou o pé do acelerador

Josué Neto vinha aparecendo bem e, ao que tudo indicava, ia crescer mais ainda.

No entanto, na última consulta, sequer apareceu entre os dez primeiros.

Ainda é cedo

Mas não vem causando nenhuma aflição à equipe do deputado.

Essa corrida ainda tem muito chão até outubro de 2020.

David se mantém

O principal incômodo está no fato de o ex-presidente da Assembleia Legislativa David Almeida, hoje presidente do partido Avante, conseguir se manter na frente dessa corrida, mesmo sem mandato.

OAB na 319

A Comissão de Comissão de Defesa da BR-319, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas (OAB-AM), percorreu, na semana passada, trecho da rodovia.

Na inspeção, constatou que há máquinas trabalhando na pavimentação da pista no trecho entre os KMs 102,4 ao 198,2 e do KM 177,8 ao KM 260.

Placas mais baratas

O Detran divulgou ontem (26) a redução de 28,36% nos valores pagos pelos proprietários na emissão de novas placas no Estado e a simplificação do serviço.

O valor máximo para aquisição da placa unitária, tanto de moto quanto de automóveis, será de R$ 111,17. Antes, o valor era de R$ 155,29 para motos e R$ 129,69 para carros.

Dia do Fogo

Três dias antes do conlúio por whatsapp entre mais de 70 ruralistas da região de Altamira, no Pará, para atear fogo na Floresta Amazônica em 10 de agosto, o Ibama, órgão do Ministério do Meio Ambiente, recebeu um alerta do Ministério Público Federal sobre a ação, chamada “Dia do Fogo”.

As informações são de Carla Aranha, da revista Globo Rural, publicadas na noite desse domingo (25).

Fogo pelo whatsApp

Reportagem publicada nesse domingo (25) pelo site da revista Globo Rural revela que mais de 70 ruralistas, incluindo grileiros, combinaram por whatsapp incendiar simultaneamente as margens da BR 163, na região de Altamira, no Pará, no dia 10 de agosto, que foi chamado “Dia do Fogo”.

Estilo Bolsonaro

O ato foi marcado para mostrar ao presidente Jair Bolsonaro que apoiam suas ideias de “afrouxar” a fiscalização do Ibama e quem sabe conseguir o perdão das multas pelas infrações cometidas ao meio ambiente.

Culpa das ONGs

Após a divulgação do ato, os ruralistas mudaram a versão e culpam Organizações Não Governamentais (ONGs) pelo incêndio que consome a Amazônia, fazendo eco à versão propagada por Bolsonaro.

No meio da comunidade

Na busca pela aproximação do eleitor, atendendo ao pedido da comunidade, o deputado Roberto Cidade (PV) transferiu, no último sábado (24), o seu gabinete para onde o povo está.

A Ação Social, que também contou com apoio da Sejusc, começou com os moradores do Núcleo 23 da Cidade Nova, na Zona Norte.

Escolas abertas

O parlamentar conseguiu levar a ação social para dentro da Escola Municipal Miguel Arraes de Alencar.

A ideia é abrir as portas das escolas no fim de semana para mais ações sociais.

Ataque pessoal

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro jogou gasolina na fogueira que queima a relação com o presidente francês, Macron.

O motivo do novo confronto entre ambos foi um comentário de Bolsonaro na rede social Facebook.

Puro preconceito

Ao que tudo indica, quem vem alimentando esse ataque nas redes sociais está passando atestado de preconceito contra a idade.

A primeira-dama francesa tem 66 anos; a brasileira, 37.

Resposta à francesa

Macron se limitou a responder:

— Como sinto muita amizade e respeito pelo povo brasileiro, espero que tenha rapidamente um presidente que esteja à altura.